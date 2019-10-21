Во всех отделениях банка «Уралсиб» появилась возможность получить карту «Прибыль», выпуск которой был запущен ранее в тестовом режиме в некоторых городах присутствия банка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Карта предусматривает начисление процентов на остаток от 3% до 6% годовых в зависимости от суммы минимального остатка по карте в течение месяца и кешбэк до 3% в рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус».

Снятие наличных по карте при сумме от 3 тыс. рублей в банкоматах любого банка на территории РФ осуществляется без комиссии.

Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: совершать покупки на сумму от 1 тыс. рублей в месяц или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тыс. рублей в месяц.