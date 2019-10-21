Промсвязьбанк снизил процентные ставки по всем программам военной ипотеки на 0,25 процентного пункта. Теперь получить новый ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также рефинансировать действующую задолженность по программе можно под 8,85% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.



«Новые условия действуют во всех регионах присутствия, распространяются на участников накопительно-ипотечной системы (НИС), а подать заявку можно в любом из 59 ипотечных центров ПСБ», — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.



Первоначальной взнос по кредитам как на первичном, так и на вторичном рынке составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимальная сумма — 2,815 млн рублей. По программе «Рефинансирование. Военная ипотека» доступно до 2,81 млн рублей, но не более 80% от стоимости недвижимости и не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту.