Платежные системы Mastercard и Visa совместно с American Express и Discover вводят систему Click to Pay для безопасной онлайн-оплаты покупок с мобильных телефонов и компьютеров, сообщается в совместном релизе компаний.

«Сегодня American Express, Discover, Mastercard и Visa объявили о запуске более быстрой и безопасной системы для онлайн-покупок, основанной на новом стандарте EMV Secure Remote Commerce (SRC)», — говорится в релизе.

В текущем месяце система уже была введена в США и, как ожидается, в начале следующего года будет иметь более широкую доступность. Отмечается, что система Click to Pay введена уже тремя магазинами на своих интернет-сайтах, до конца года их число увеличится.

На данный момент функцию Click to Pay предлагают такие платежные системы и платформы, как Adyen, Global Payments, Mastercard Payment Gateway Services, Stripe и другие. Существующие платформы Masterpass и Visa Checkout будут со временем преобразованы в Click to Pay, говорится в релизе.