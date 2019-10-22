Изменения по вкладам за 22 октября.

Московский Кредитный Банк (МКБ) понизил ставки по вкладам



«МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) открывается под 6,1—7,2% (ранее — под 6,2—7,2%), а «Гранд» (на 370, 540 и 730 дней) — под 6,7—7,2% годовых (вместо 6,8—7,2%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») оформить в рублях можно под 6,1—6,7% (до этого — под 6,1—6,8%), в долларах — под 0,85—1,85% (прежде — под 1—2%). Пополнение не предусмотрено. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный») в рублях открывается под 5,7—6,45% (ранее — под 5,8—6,55%), в долларах — под 0,55—1,55% (вместо 0,7—1,7%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный») открыть в рублях можно под 5,45—6,2% (до этого — под 5,55—6,3%), в долларах — под 0,15—1,15% годовых (прежде — под 0,3—1,3%). Возможны дополнительные взносы и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Срок депозита «Все включено» — три, шесть, 12, 18 и 24 месяца.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 1 тыс. рублей или 100 долларов.

Экспобанк понизил ставки по вкладам в рублях

Доходность депозита «Специальный» (от 50 тыс. рублей на 181 день) при выплате процентов в конце срока составит 6,85% (вместо 6,6%), а с выплатой процентов ежемесячно — 6,75% годовых (прежде — 6,5%).

«Юбилейный 25» (от 100 тыс. рублей на 181, 270, 366, 550, 750 и 1 100 дней) при выплате процентов в конце срока открывается под 6,5—7,25% (до этого — под 6,75—7,5%), а при ежемесячной выплате процентов — под 6,45—7% годовых (ранее — под 6,7—7,15%).

«Лидер» оформляется под 6—6,7% (вместо 6,2—6,95%), «Онлайн лидер» — под 6,1—6,8% годовых (прежде — под 6,3—7,05%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1 100 дней.

По вкладу «Доходный» (от 30 тыс. рублей на 366 дней) процентные ставки составляют 5,85—6,32% (ранее — 6—6,5%).

По депозитам «Лидер», «Онлайн лидер» и «Доходный» проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Специальный», «Юбилейный 25» и «Доходный».

Плюс Банк снизил ставку по вкладу «Сберегательный год»

Плюс Банк понизил ставку по вкладу «Сберегательный год» до 1,6% годовых (вместо 2,15%).

Депозит открывается в сумме от 1 тыс. долларов на 370 дней. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Проценты выплачиваются в конце срока на счет вклада до востребования.

Алеф-Банк изменил ставки по рублевым вкладам

Алеф-Банк изменил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Океан мечты» (от 200 тыс. рублей) составит 6,9—6,95% годовых (ранее — 7,15—7,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Верность традициям» (от 100 тыс. рублей) открывается под 6,45—6,75% годовых (прежде — под 6,55—6,8%). По вкладу возможны расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются.

Срок депозитов — 183 и 367 дней. Оба вклада можно пополнять.

НС Банк уменьшил ставки по вкладам

НС Банк снизил ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта в рублях и 0,2 п. п. в долларах.

Доходность депозита «Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 181 день) составит 7,75% (вместо 8%), а «Сберегающий» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на 31, 61, 91, 181 и 367 дней) — 4,75—6,75% в рублях и 0,05—1,65% годовых в долларах. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Валютный Горизонт» (от 1 тыс. долларов на 732, 1 098 и 1 830 дней) привлекается под 1,4—1,55% годовых. Проценты выплачиваются ежегодно или ежегодно капитализируются.

Доходность «Удобного» (от 100 тыс. рублей на 181 и 367 дней) с выплатой процентов на банковскую карту составит 6,6—6,7%, а на текущий счет — 6,4—6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Максимальный комфорт» (от 100 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 367 дней) оформить в рублях можно под 5,5—6%, в долларах — под 1,05% годовых.

«Надежный» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,25%, а «НС Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) — под 6,5% годовых.

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Депозит «Двойная выгода» (от 30 тыс. рублей или эквивалент в долларах на 181 день) в рублях привлекается под 6,5%, а в долларах — под 1,55% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно вклады «Максимальный комфорт», «Надежный», «НС Пенсионный» и «Двойная выгода».

Горбанк снизил ставки по вкладам

Горбанк снизил ставки по вкладам на 0,5—2 п. п. Доходность «Классического» (от 5 тыс. рублей на 93, 184, 275 и 367 дней) составит 3,7—4,7%, а «Без потерь» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) и «Срочного депозита» (от 1 млн рублей на 32 и 64 дня) — 3—3,5% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«Растущий процент» (от 50 тыс. рублей на 184 и 367 дней) открывается под 3,75—4,45% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все депозиты можно пополнять.