СК «Зетта Страхование» в третий раз стала лидером «Народного рейтинга» страховых компаний на Банки.ру. По итогам 2018 года компания заняла первое место с результатом 72,5 балла.

Стела и диплом победителя будут вручены представителям страховщика на официальной церемонии «Банк года», которая пройдет 8 февраля 2019 года в Москве.

Как и в предыдущие два года, упорная борьба шла между компаниями «Зетта Страхование» и «Тинькофф Страхование». В этом году «Зетте» удалось немного увеличить разрыв с ближайшим конкурентом по баллам. В итоге «Тинькофф Страхование» занимает второе место с результатом 66,2 балла. На третьем месте — «Югория», ее рейтинг 35,4.

В июне 2018 года Банки.ру оптимизировал методику расчета «Народного рейтинга» страховых компаний. Несмотря на это, лидеры среди страховых компаний не поменялись.

В топ-10 страхового «Народного рейтинга» по итогам 2018 года также вошли «Согласие», «АльфаСтрахование», «АльфаСтрахование-Жизнь», группа «Ренессанс Страхование», «Ренессанс Жизнь», «Сбербанк Страхование» и СК «КАРДИФ».

«Зетта Страхование» с большим отрывом побеждает в годовом чемпионате 2018 года среди страховых компаний. Пользователи «Народного рейтинга» в течение всего года в основном отмечали позитивные моменты взаимодействия с компанией, — говорит руководитель отдела интерактивных сервисов Банки.ру Марина Науменко. — Среди них — быстрая реакция на обращения по страховым случаям, обратная связь по каждому отзыву и минимальное количество проблем с выплатами».

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