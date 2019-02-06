Эксперты ответят на вопросы, связанные с продуктами МТС Банка

На портале Банки.ру заработала горячая линия МТС Банка по вопросам, связанным с продуктами кредитной организации.

На вопросы посетителей портала ответят эксперты МТС Банка:

• с 4 февраля по 8 февраля — директор департамента банковских продуктов Татьяна Ерамова;

• с 11 февраля по 15 февраля — директор департамента вторичных продаж и сегментного маркетинга Иван Барсов;

• с 18 февраля по 22 февраля — руководитель информационно-технологического блока Оксана Смирнова-Крелль;

• с 25 февраля по 1 марта — начальник управления региональной сети и стратегических партнерских проектов Петр Борзов;

• с 4 марта по 7 марта — директор департамента маркетинга и развития цифровых технологий Евгения Чухнова;

• с 11 марта по 15 марта — директор департамента в блоке розничных рисков Светлана Винокурова;

• с 18 марта по 22 марта — руководитель операционного блока Екатерина Гудимович;

• с 25 марта по 29 марта — директор департамента платежных технологий и карточного бизнеса Игорь Чучкин.

Вопрос специалисту можно сформулировать в специальной онлайн-форме, нажав на значок «Задать вопрос». Эксперт подготовит ответ в короткие сроки.



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