Владельцы Совкомбанка Дмитрий и Сергей Хотимские признаны лучшими банкирами России в 2018 году по версии Банки.ру. Об этом было объявлено на ежегодной церемонии «Банк года».

«В России осталось не так уж много крупных частных банков, их можно пересчитать по пальцам. Но нашего победителя это не пугает, он уверенно чувствует себя в новых условиях», — сказала генеральный директор холдинга «Банки.ру» Динара Юнусова.

По ее словам, Совкомбанк братьев Хотимских на протяжении 20 лет объединял активы, привлекал суверенные фонды и грамотно менял бизнес-стратегию. «Он не боится работать со своими клиентами и запускать новые для рынка продукты. Все безусловные достижения этого банка не могли бы состояться без его владельцев», — констатировала гендиректор Банки.ру.

Награду за себя и брата получил Сергей Хотимский. Он поблагодарил Банки.ру за то, что замечают старания банка в корпоративном и розничном бизнесе.

«Мы стараемся делать все на совесть», — сказал он. Хотимский поблагодарил сотрудников банка. «Хочу обратиться к каждому нашему сотруднику, это особая ответственность, и чтобы в следующем году мы получали не личную награду, а награду «Банк года». Мы будем работать для этого, обещаю вам!» — добавил он.

Совкомбанк занимает 15-е место в российской банковской системе по активам. За 2018 год этот показатель увеличился на 45% и превысил 1 трлн рублей. Прибыль кредитной организации по итогам прошлого года составила 13,4 млрд рублей.

Также Совкомбанк получил премию «Банк года» в номинации «Банковская карта года» за продукт «Халва».

Руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина указала, что карта стала универсальной для многих клиентов, совмещая в себе преимущества дебетовых и кредитных карт.

«Банк вышел на российский рынок с этим продуктом около двух лет назад и до сих пор продолжает улучшать его, предлагая клиентам новые услуги и опции, — сказала она. — Рассмотрев более 2 тысяч карт, мы остановили свой выбор на карте рассрочки «Халва» Совкомбанка».

Получая премию, заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова заявила: «Карта рассрочки «Халва» это абсолютно легальный способ ограбить Совкомбанк. Если кто-то еще не с нами, то срочно бегите. У нас абсолютно улетный кешбэк и проценты на остаток. Карта рассрочки «Халва» доступна» абсолютно любому клиенту. Уже 2 миллиона клиентов оценили это по достоинству».

Генеральный партнер церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard. Страховой партнер — компания «Капитал Лайф». IT-партнер церемонии — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания. Благодарим за поддержку церемонии компанию «Форт Вайн» и французский бренд Remy Martin.

