«Банком года» в 2018 году стал Почта Банк. Об этом объявлено на одноименной традиционной церемонии, организованной холдингом «Банки.ру».

Награждая победителя в номинации «Банк года», генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова отметила, что банк сумел проникнуть в самые отдаленные уголки России, открыв за 2018 год почти 5 тыс. отделений и точек обслуживания, и не на словах, а на деле обеспечил физический доступ к финансовым продуктам 9 млн россиян, из которых почти треть — пенсионеры.

«Теперь именно этот банк — крупнейший в России по географическому присутствию, а гигант отрасли Сбербанк уже только второй. На фоне агрессивного роста этот банк достиг и впечатляющих финансовых результатов», — подчеркнула Юнусова.

По итогам года кредитный портфель Почта Банка прибавил более 100 млрд рублей и превысил 300 млрд, активы показали рост в полтора раза, подойдя к отметке 400 млрд рублей, а прибыль увеличилась почти вдвое.

«За открытость, напор и стремительное развитие Гран-при сегодняшней церемонии получает Почта Банк!» — объявила Динара Юнусова.

«Спасибо всем! Некоторое время назад, еще когда мы только начинали, я обещал, что буду стоять здесь с этой наградой. Мы действительно самый крупный банк по сети — простите, Сбербанк. Многие наши клиенты живут далеко, но они тоже граждане нашей страны, с ними тоже должен кто-то работать», — сказал, получая премию, президент, председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко. «Я вижу в зале много молодых лиц, это здорово, что наша индустрия жива. Спасибо вам всем, кто делает эту индустрию интересной! Ну а мы еще зажжем! Будем банком века!» — добавил он.

Генеральный партнер церемонии «Банк года» — международная платежная система Mastercard. Страховой партнер — компания «Капитал Лайф». IT-партнер церемонии — компания BSS, лидер рынка в разработке и внедрении систем дистанционного банковского обслуживания. Благодарим за поддержку церемонии компанию «Форт Вайн» и французский бренд Remy Martin.

