На церемонии «Банк года», которая проходит в 12-й раз, объявлены победители «Народного рейтинга — 2018».

Самая клиентоориентированная компания определяется на основании отзывов о качестве работы, оставленных посетителями Банки.ру в одноименном разделе.

Основатель Банки.ру Филипп Ильин-Адаев, объявляя победителя среди банков, отметил, что за предыдущие 11 церемоний представители только двух банков поднимались на сцену за главной клиентской наградой финансового сектора — банка «Авангард» и Росавтобанка. «Так что сегодня у нас небольшая сенсация, — сказал акционер Банки.ру. — Итак, самым клиентоориентированным банком 2018 года, победителем «Народного рейтинга» стал Тинькофф Банк!»

Вице-президент по клиентскому опыту Тинькофф Банка Сергей Буланкин, принимая поздравления, сказал: «Клиенты Тинькофф Банка есть? Спасибо вам огромное, что вы — наши клиенты и сделали правильный выбор. Спасибо тем, кто писал отзывы. Отдельное спасибо тем, кто писал отрицательные отзывы. Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Это достижение всей нашей команды. Мы долго к этому шли. Были на третьем месте, на четвертом. И, наконец, мы на первом месте! Особые слова благодарности команде портала Банки.ру: то, что она делает, замечательно, позитивно и оппортунистически. Вы пропагандируете взаимопомощь, сочувствие».

Победителя «Народного рейтинга» среди страховых компаний объявила автор и продюсер церемонии «Банк года», исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева. «Важно, чтобы страховая компания была надежным и адекватным партнером для своего клиента. Надеюсь, именно таковой и является компания «Зетта Страхование» — победитель «Народного рейтинга — 2018», — сказала она.

Стелу и диплом победителя получил директор по маркетингу «Зетта Страхование» Федор Стоянов. В ответном слове он поблагодарил клиентов компании и Банки.ру и сказал: «Мы третий год берем эту награду, и каждый раз это ценно для нас, как в первый раз. В этом году, как и в прошлом, мы «сделали» «Тинькофф Страхование». Каждый год мы работаем на наших клиентов, работаем очень много, и клиенты нас ценят».

В «Народном рейтинге» сотовых операторов лидером по итогам 2018 года стала компания «Тинькофф Мобайл».

«Когда мне принесли конверт с именем победителя «Народного рейтинга» сотовых операторов, я не поверил своим глазам. Компания-то совсем новая, — поделился Филипп Ильин-Адаев. — Но все, что он ни делает, — все гениально. За него голосуют пользователи, за него голосуют посетители Банки.ру».

Технический директор «Тинькофф Мобайл» Иван Бояринов, получавший стелу и диплом из рук основателя Банки.ру, отметил: «Для меня крайне волнительно находиться здесь. Мы запустились всего год назад, мы самый молодой оператор. И мы стали лидерами «Народного рейтинга» Банки.ру. Перед нами была поставлена задача обеспечить наших клиентов качественной связью. Спасибо всем, кто помогал нам быть лучше. Это все благодаря вам: нашим клиентам, которые писали о проблемах, нашим подрядчикам и, конечно, порталу Банки.ру».

Обладателем премии в номинации «Человек года» стал форумчанин под ником Карасик. Он получит стелу и подарок от акционеров Банки.ру — флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9.

Премия «Человек года» носит имя форумчанина Сергея Н. Гирина. Победитель был выбран на основании открытого голосования форумчан из списка претендентов на номинацию с наивысшим коэффициентом полезной активности.

Как отмечают другие форумчане, Карасик «живет» на форуме уже более пяти лет. Голосовавшие за него рассказали, что уже несколько лет он ведет большую общественно полезную работу: составляет таблицы наиболее привлекательных вкладов в банках по различным критериям и выкладывает их на форуме в разделе «Вклады».

