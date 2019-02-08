Центральный банк РФ стал лауреатом премии «Банк года — 2018» в номинации «Пресс-служба года».

Критерии, на основании которых была выбрана лучшая пресс-служба, назвала главный редактор портала Банки.ру Наталья Романова.

«Хочу отметить в прошедшем году банк, в котором работает около 43 тысяч человек и пресс-служба может достучаться до каждого из них. Для сотрудников этой пресс-службы нет неудобного времени суток. Для них действительно важен уровень финансовой грамотности журналистов. Они никогда не бросят в беде, даже если придется тащить «раненого» на поле финансового боя журналиста к врачу практически на себе. Чтобы найти ответ на срочный вопрос, она дозвонится до спикера, даже если тот уже в самолете. Ее модно обвинять в «фаворитизме». Вы можете обвинить и нас, но каждый журналист, работающий в финансовом пуле, знает, что пресс-служба Центрального банка России вышла на новый уровень взаимодействия со СМИ. По мнению редакции Банки.ру, она и становится пресс-службой года!» — объявила она.

«Я не очень привыкла говорить в микрофон, обычно общаюсь через запросы и пресс-релизы. Но я очень рада, что наша работа оценена, и надеюсь, что мы будем работать и дальше над укреплением финансового рынка нашей страны», — сказала заместитель директора департамента по связям с общественностью Банка России Татьяна Забродина.