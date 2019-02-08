Сбербанк получил награды Банки.ру за лучшую рекламную кампанию и лучший потребительский кредит 2018 года. Об этом было объявлено на ежегодной церемонии «Банк года».

Как отметила главный редактор портала Finparty Юлия Решетова, Сбербанк одержал победу в номинации «Рекламная кампания года» благодаря смене имиджа и разнообразию рекламного контента.

«Этот банк получал награды в данной номинации неоднократно, так как никогда не скупился на телевизионную рекламу. И вот новый тренд: видеоролики теперь снимаются специально для соцсетей, создаются блокбастеры в стилистике культовых фильмов для Интернета», — сказала она, добавив, что видео Сбербанка в Интернете посмотрели более 50 млн россиян.

В декабре Сбербанк и компания CGF выпустили анимированный новогодний ролик по мотивам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Главным героем мультфильма стал Сберкот — персонаж из чат-бота кредитной организации в соцсетях. В январе на YouTube-канале Сбербанка появилась реклама в стилистике фильмов Гая Ричи. С помощью пародии на ленты «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола» банк показал, как он оказывает услуги инкассации.

«В первую очередь хочу сказать спасибо Банки.ру за прекрасное мероприятие и за возможность собрать всю финансовую Москву вместе в неформальном, прекрасном режиме. Хочу сказать отдельное спасибо, ребята, за восхитительно и точно выбранную дату! 8 февраля — день рождения главного человека в Сбербанке Германа Грефа, ему сегодня 55 лет! У нас не было никакого шанса не завоевать что-нибудь в этом году», — сказала старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Татьяна Завьялова, принимая награду.

Вторую стелу Банки.ру Сбербанк получил за «Потребительский кредит без обеспечения». Продукт признан лучшим среди 700 потребкредитов, представленных на портале. Преимущества продукта перечислила руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерина Марцукова: «Это невысокая ставка, длительный срок и крупная сумма финансирования, а также доступность и быстрое принятие решения».

«Для меня большая честь получить эту награду. Я сейчас стою и думаю, как мы будем ее пилить, чтобы по кусочкам раздать всей нашей большой команде, которая работала над этим продуктом. Благодаря ей я и оказался на этой сцене! Я благодарен всем, кто голосовал за Сбербанк, за наш продукт. Мы очень много сделали, чтобы он стал таким, каким хотят видеть его наши клиенты: более прозрачным, более простым в оформлении. Вот эта награда доказывает, что мы делали все правильно», — принимая стелу, сказал исполнительный директор, лидер кластера «Потребительское кредитование» Сбербанка Сергей Косолапов.