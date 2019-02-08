Обладателем премии «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на кредит» стал банк «Восточный».

«За прошедший год мы привлекли более 1 миллиона 700 тысяч заявок на финансовые продукты. Это в два с половиной раза больше, чем годом ранее, — сказал на церемонии «Банк года» директор по развитию бизнеса Банки.ру Роман Халанский. — Подавляющее большинство всех заявок пришлось на кредитные продукты, в том числе благодаря сервису «Мастер подбора кредитов», который позволяет клиенту получить персональные предложения».

По его словам, банк «Восточный» продемонстрировал феноменальные темпы роста по кредитным продуктам, обойдя ближайших конкурентов по объему заявок и выданных кредитов. Роман Халанский оценил банк как технологически сильного партнера, напомнив, что «Восточный» был одним из первых интегрирован в сервис Банки.ру по подбору кредитов.

Стелу и диплом получили команда цифрового бизнеса банка «Восточный» и руководитель управления интернет-маркетинга Юрий Белозеров. «Очень приятно получить награду от профессиональных коллег Банки.ру. Тем более — признание за интернет-продвижение банковских продуктов. 2018 год мы прошли очень успешно и надеемся, что 2019 год будет еще более успешным. Огромное спасибо всей команде банка «Восточный»!» — сказал Юрий Белозеров.