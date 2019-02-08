Обладателем премии «Банк года» в номинации «Специальное предложение года» стал банк «Зенит» с предложением «Вклад «Восторг» для новых клиентов».

«За 2018 год раздел со специальными предложениями посмотрели более 26 миллионов раз. В данной номинации была жаркая борьба между двумя сильными участниками. Мы до последнего не знали, кто выиграет, — прокомментировал директор по развитию бизнеса Банки.ру Роман Халанский. — Банк, который стал победителем, смог вырвать победу, разместив предложение по вкладам только со второго полугодия».

На сцене стелу и диплом получил заместитель председателя правления, куратор блока «Розничный бизнес» банка «Зенит» Дмитрий Юрин.

«Я, наверное, не открою тайну, что любой бизнес — это прежде всего люди. И благодаря ежедневному труду всей команды достигается успех. Это награда всей нашей команды банка «Зенит». Нам еще много чего предстоит сделать, и через год, я уверен, мы снова будем стоять на этой сцене! Спасибо нашим клиентам, нашей команде и порталу Банки.ру», — сказал Юрин.