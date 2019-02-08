Россельхозбанк получил премию «Банк года» в номинации «Вклад года» за депозит «Доходный».

«Анализируя базу данных Банки.ру по вкладам, которая насчитывает более 2 тысяч предложений, мы отметили, что на протяжении всего года вклады одного из крупнейших российских банков были лучшими на рынке. Из его обширной депозитной линейки был выбран наиболее выгодный продукт с возможностью ежемесячной капитализации, доступной минимальной суммой и широким диапазоном сроков», — объяснила выбор победителя руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.

«Безусловно, я очень рада стоять на этой сцене и получать приз в данной номинации. Это было неожиданно и приятно. Если говорить об этом вкладе, то он был для нас локомотивным. И поскольку я оказалась на этой сцене, не могу не поделиться нашими результатами. Привлеченные средства населения выросли на 20% по рынку и составили 1 триллион рублей. Вау! Также я хотела бы поблагодарить команду Банки.ру за профессиональную оценку и поддержку. И я хочу поблагодарить наших любимых клиентов. Спасибо за доверие, мы будем его поддерживать, улучшая качество обслуживания», — сказала директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.