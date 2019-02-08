Альфа-Банк получил премию «Банк года» за «Ипотечный кредит года». На торжественной церемонии вручения премии об этом объявила руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерина Марцукова.

«Победитель в этой номинации предлагает самые привлекательные условия кредитования одновременно и на первичном, и на вторичном рынке жилья. Преимущества его программ: низкие ставки, небольшой первоначальный взнос, гибкий подход банка к подтверждению дохода, а также оформление заявки и подача документов онлайн», — пояснила Марцукова выбор победителя.

Получая награду, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов поблагодарил за доверие и высокую оценку портал Банки.ру и сказал: «Мы вернулись на рынок ипотеки с этим продуктом и очень рады, что он пришелся по душе нашим клиентам. В этом году мы продолжим вас удивлять. Обещаем!»