Денежные средства можно разместить на 367 дней под 7,6% годовых

Связь-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру открыть эксклюзивный вклад «Ставка надолго!».



Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо предварительно получить промокод. Вклад можно открыть с 19 по 28 февраля 2019 года.



Спецпредложение доступно клиентам, у которых на момент открытия вклада «Ставка надолго!» не было ранее заключено с банком договора банковского вклада.

Денежные средства можно разместить на 367 дней под 7,6% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Проценты выплачиваются по окончании срока депозита.

Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора — проценты выплачиваются из расчета 4% годовых.

«В рейтинге сберегательных вкладов с аналогичными условиями, предлагаемыми крупными российскими банками, входящими в топ-30 по величине активов, процентная ставка по спецпредложению занимает одну из лидирующих позиций. Оформить вклад «Ставка надолго!» могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других городов», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.