Архив
Новости проектов Банки.ру
- 14:15 Банки.ру и «Ипотека24» запустили специальное предложение по кредиту под залог недвижимости Banki.ru 1350
- 13:30 Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Ставка надолго!» Banki.ru 7330
- 21:33 Гран-при на церемонии «Банк года» получил Почта Банк Banki.ru 24980 17
- 21:27 Братья Хотимские получили премию «Банк года» в номинации «Банкир года» Banki.ru 12325 3
- 21:26 Премию «Банк года» в номинации «Лучшая страховая компания» получил «СОГАЗ» Banki.ru 7052
- 21:23 «Тинькофф» собрал награды в четырех номинациях «Банка года» Banki.ru 9630 26
- 21:22 Микрофинансовой компанией года по версии Банки.ру стал «МигКредит» Banki.ru 4173 4
- 21:04 Премия «Банк года» за «Ипотечный кредит года» вручена Альфа-Банку Banki.ru 3447
- 21:02 Сбербанк получил премию «Банк года» в двух номинациях Banki.ru 3709 2
- 21:00 Вкладом года по версии Банки.ру признан депозит «Доходный» Россельхозбанка Banki.ru 48721 3
- 20:52 Награду Банки.ру в номинации «Специальное предложение года» получил банк «Зенит» Banki.ru 2123
- 20:45 Банк «Восточный» получил премию «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на кредит» Banki.ru 3367
- 20:39 Финансовая группа «БКС» получила награду Банки.ру в номинации «PR-кампания года» Banki.ru 2328
- 20:33 Объявлены победители «Народного рейтинга» Банки.ру за 2018 год Banki.ru 3643 2
- 20:28 ЦБ получил премию «Банк года» в номинации «Пресс-служба года» Banki.ru 1889 2
- 12:30 МТС Банк запустил горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 1520 1
- 09:00 «Тинькофф Мобайл» стал лидером «Народного рейтинга» сотовых операторов Banki.ru 5798 14
- 09:00 СК «Зетта Страхование» в третий раз стала лидером «Народного рейтинга» страховых компаний Banki.ru 1900 3
- 16:00 Банки.ру запустил мобильную версию раздела «Ипотека» Banki.ru 4370
- 09:00 Тинькофф Банк стал победителем «Народного рейтинга — 2018» Banki.ru 12390 51
- 09:00 Россельхозбанк открыл горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 5781 2
- 10:30 Локо-Банк улучшил условия спецпредложения по дебетовой карте «Максимальный доход — Банки.ру» Banki.ru 5997
- 09:00 Банк «ДОМ.РФ» предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад на спецусловиях Banki.ru 5411
- 14:24 Фора-Банк предлагает посетителям Банки.ру «платиновую» карту Visa на спецусловиях Banki.ru 3153
- 09:00 Конкурс ГК «Финам» и Банки.ру поможет бесплатно научиться торговать на бирже Banki.ru 2501
- 13:10 Ситибанк снизил ставку рефинансирования кредитов для посетителей Банки.ру Banki.ru 2588
- 09:00 Кредит Европа Банк повысил ставки по специальным вкладам для посетителей Банки.ру Banki.ru 12066
- 09:15 OFFICEPARTY: банк «Уралсиб» в гостях у Банки.ру! Banki.ru 4669 2
- 09:00 Банки.ру проведет церемонию «Банк года» 8 февраля Banki.ru 4182 2
- 12:28 Определен победитель октябрьского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 3445 2
- 09:00 Кредит Европа Банк улучшил условия спецвкладов для посетителей Банки.ру Banki.ru 8191
- 12:30 Банк «Зенит» повысил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру Banki.ru 4541
- 16:15 Обновлена главная страница Банки.ру Banki.ru 3758 20
- 08:30 «АльфаСтрахование» предлагает пользователям Банки.ру ипотечное страхование со скидкой до 30% Banki.ru 2002
- 09:00 Банки.ру запустил сервис подбора полисов страхования путешественников Banki.ru 1615
- 09:00 Банки.ру запускает призовую акцию «КредитЛото» Banki.ru 2378 9
- 18:00 Банки.ру лидирует среди банковских сайтов в поисковых системах Banki.ru 1325 4
- 11:00 В приложении Samsung Pay стали доступны предложения от Банки.ру Banki.ru 2436 1
- 18:00 Лидер «Народного рейтинга» банков — в ваших руках Banki.ru 6663 33
- 16:03 Швецов: «Банки.ру» в рамках проекта «Маркетплейс» является интерфейсом, удобным для клиентов Banki.ru 3035 1
- 12:30 «Возрождение» запускает горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 1564
- 11:29 Тинькофф Банк запускает горячие линии по дебетовым и кредитным картам на портале Банки.ру Banki.ru 7367
- 12:17 Кредит Европа Банк повысил ставки по спецвкладам для посетителей портала Банки.ру Banki.ru 5617
- 09:00 Банки.ру улучшил сервис подбора ипотеки Banki.ru 2801
- 12:50 Семинар по машинному обучению и управлению лояльностью клиентов состоится в Минске 23 октября Banki.ru 656
- 12:20 Банки.ру: рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2018 года Banki.ru 1877
- 12:30 Ситибанк предлагает посетителям Банки.ру рефинансировать кредиты на эксклюзивных условиях Banki.ru 3168
- 14:30 Банк «Зенит» повысил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру Banki.ru 6341
- 12:10 OFFICEPARTY с Хоум Кредит Банком Banki.ru 9693 18
- 09:00 Определен победитель августовского конкурса «Отзыв месяца» в «Служебном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 4339
- 14:00 Совкомбанк предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Максимальный + 0,25%» Banki.ru 7515
- 09:00 Банки.ру 25 сентября проведет круглый стол на тему «Карты рассрочки: альтернатива или новый рынок?» Banki.ru 3890 2
- 15:23 Росбанк и Банки.ру запустили специальное предложение по вкладу для новых клиентов Banki.ru 9495
- 17:29 Практическая конференция «Клиентский сервис — 2018» пройдет в Минске 21 сентября Banki.ru 1052