Архив
Новости проектов Банки.ру
- 11:04 Определен победитель февральского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 3509 4
- 08:01 «Альянс» предлагает пользователям Банки.ру страхование квартир со скидкой 20% Banki.ru 1250
- 14:15 Банки.ру и «Ипотека24» запустили специальное предложение по кредиту под залог недвижимости Banki.ru 1866
- 13:30 Связь-Банк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Ставка надолго!» Banki.ru 7376
- 21:33 Гран-при на церемонии «Банк года» получил Почта Банк Banki.ru 25034 17
- 21:27 Братья Хотимские получили премию «Банк года» в номинации «Банкир года» Banki.ru 12363 3
- 21:26 Премию «Банк года» в номинации «Лучшая страховая компания» получил «СОГАЗ» Banki.ru 7068
- 21:23 «Тинькофф» собрал награды в четырех номинациях «Банка года» Banki.ru 9675 26
- 21:22 Микрофинансовой компанией года по версии Банки.ру стал «МигКредит» Banki.ru 4194 4
- 21:04 Премия «Банк года» за «Ипотечный кредит года» вручена Альфа-Банку Banki.ru 3467
- 21:02 Сбербанк получил премию «Банк года» в двух номинациях Banki.ru 3737 2
- 21:00 Вкладом года по версии Банки.ру признан депозит «Доходный» Россельхозбанка Banki.ru 48761 3
- 20:52 Награду Банки.ру в номинации «Специальное предложение года» получил банк «Зенит» Banki.ru 2144
- 20:45 Банк «Восточный» получил премию «Банк года» в номинации «Онлайн-заявка на кредит» Banki.ru 3382
- 20:39 Финансовая группа «БКС» получила награду Банки.ру в номинации «PR-кампания года» Banki.ru 2341
- 20:33 Объявлены победители «Народного рейтинга» Банки.ру за 2018 год Banki.ru 3667 2
- 20:28 ЦБ получил премию «Банк года» в номинации «Пресс-служба года» Banki.ru 1902 2
- 12:30 МТС Банк запустил горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 1528 1
- 09:00 «Тинькофф Мобайл» стал лидером «Народного рейтинга» сотовых операторов Banki.ru 5812 14
- 09:00 СК «Зетта Страхование» в третий раз стала лидером «Народного рейтинга» страховых компаний Banki.ru 1909 3
- 16:00 Банки.ру запустил мобильную версию раздела «Ипотека» Banki.ru 4374
- 09:00 Тинькофф Банк стал победителем «Народного рейтинга — 2018» Banki.ru 12401 51
- 09:00 Россельхозбанк открыл горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 5790 2
- 10:30 Локо-Банк улучшил условия спецпредложения по дебетовой карте «Максимальный доход — Банки.ру» Banki.ru 6007
- 09:00 Банк «ДОМ.РФ» предлагает посетителям Банки.ру оформить вклад на спецусловиях Banki.ru 5417
- 14:24 Фора-Банк предлагает посетителям Банки.ру «платиновую» карту Visa на спецусловиях Banki.ru 3164
- 09:00 Конкурс ГК «Финам» и Банки.ру поможет бесплатно научиться торговать на бирже Banki.ru 2509
- 13:10 Ситибанк снизил ставку рефинансирования кредитов для посетителей Банки.ру Banki.ru 2596
- 09:00 Кредит Европа Банк повысил ставки по специальным вкладам для посетителей Банки.ру Banki.ru 12077
- 09:15 OFFICEPARTY: банк «Уралсиб» в гостях у Банки.ру! Banki.ru 4677 2
- 09:00 Банки.ру проведет церемонию «Банк года» 8 февраля Banki.ru 4216 2
- 12:28 Определен победитель октябрьского конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 3454 2
- 09:00 Кредит Европа Банк улучшил условия спецвкладов для посетителей Банки.ру Banki.ru 8196
- 12:30 Банк «Зенит» повысил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру Banki.ru 4544
- 16:15 Обновлена главная страница Банки.ру Banki.ru 3762 20
- 08:30 «АльфаСтрахование» предлагает пользователям Банки.ру ипотечное страхование со скидкой до 30% Banki.ru 2011
- 09:00 Банки.ру запустил сервис подбора полисов страхования путешественников Banki.ru 1626
- 09:00 Банки.ру запускает призовую акцию «КредитЛото» Banki.ru 2388 9
- 18:00 Банки.ру лидирует среди банковских сайтов в поисковых системах Banki.ru 1329 4
- 11:00 В приложении Samsung Pay стали доступны предложения от Банки.ру Banki.ru 2441 1
- 18:00 Лидер «Народного рейтинга» банков — в ваших руках Banki.ru 6671 33
- 16:03 Швецов: «Банки.ру» в рамках проекта «Маркетплейс» является интерфейсом, удобным для клиентов Banki.ru 3040 1
- 12:30 «Возрождение» запускает горячую линию на портале Банки.ру Banki.ru 1571
- 11:29 Тинькофф Банк запускает горячие линии по дебетовым и кредитным картам на портале Банки.ру Banki.ru 7376
- 12:17 Кредит Европа Банк повысил ставки по спецвкладам для посетителей портала Банки.ру Banki.ru 5625
- 09:00 Банки.ру улучшил сервис подбора ипотеки Banki.ru 2807
- 12:50 Семинар по машинному обучению и управлению лояльностью клиентов состоится в Минске 23 октября Banki.ru 661
- 12:20 Банки.ру: рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2018 года Banki.ru 1888
- 12:30 Ситибанк предлагает посетителям Банки.ру рефинансировать кредиты на эксклюзивных условиях Banki.ru 3178
- 14:30 Банк «Зенит» повысил ставки по специальному вкладу для посетителей Банки.ру Banki.ru 6347
- 12:10 OFFICEPARTY с Хоум Кредит Банком Banki.ru 9702 18
- 09:00 Определен победитель августовского конкурса «Отзыв месяца» в «Служебном рейтинге» на Банки.ру Banki.ru 4347
- 14:00 Совкомбанк предлагает посетителям Банки.ру специальный вклад «Максимальный + 0,25%» Banki.ru 7521