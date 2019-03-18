Портал Банки.ру провел встречу самых активных форумчан. Участники круглого стола, состоявшегося в офисе компании 15 марта, обсудили актуальные темы, поделились с представителями портала своими идеями и пожеланиями по работе форума и получили ответы на накопившиеся вопросы.

Как и в прошлом году, лауреаты премии «Человек года» вручили поощрительные призы двум пользователям, которые, по их мнению, работали на форуме с наибольшей отдачей. В этом году ими стали bhuma и Vic17.

«Мне очень приятно было познакомиться и пообщаться с сотрудниками Банки.ру и коллегами по форуму, услышать идеи и предложения уважаемых пользователей сайта о дальнейшем улучшении отдельных блоков сайта, узнать и увидеть атмосферу изнутри — это что-то особенное и впечатляющее, удивили масштабы, объемы компании. Прекрасный офис. Обстановка дружелюбная. Чувствуется забота о клиентах банков, о форумчанах», — комментирует bhuma.



Встречи форумчан традиционно проводятся в офисе Банки.ру и являются важной частью офлайн-жизни портала.