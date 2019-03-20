Уже 4 апреля в офисе Банки.ру пройдет OFFICEPARTY.
Банк «Ренессанс Кредит» проведет в офисе холдинга неформальную встречу со всеми желающими.
Вы сможете поинтересоваться планами развития банка и узнать больше о продуктах, сервисах и бренде «Ренессанс Кредита».
Ждем вас на нашей OFFICEPARTY 4 апреля в 18:00.
В программе:
• неформальная беседа с директором департамента управления банковскими продуктами банка «Ренессанс Кредит» Натальей Ищенко и начальником управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов Алексеем Грибковым;
• обсуждение продуктов и сервисов банка;
• экскурсия по офису;
• праздничный фуршет;
• подарки.
Регистрация открыта по ссылке.
Дополнительная информация: +7 (495) 665-52-55.
Адрес: Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня А, 19-й этаж.
Количество мест ограниченно!