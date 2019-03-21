В прошедшем году банками было выдано 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей

Минувший, 2018 год, безусловно, следует признать драйвером рынка ипотеки. По данным Банка России, в прошедшем году банками было выдано 1,5 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Это в 1,5 раза больше уровня 2017 года и вдвое больше показателей 2015—2016 годов. Достижению этих рекордов способствовала успешная и стабильная работа крупнейших участников ипотечного рынка. Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2018 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, цели и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 26 банков и три банковские группы, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 января 2019 года приходится более 92% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.