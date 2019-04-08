Посетители Банки.ру до 30 апреля могут воспользоваться специальным предложением от «АльфаСтрахования» и приобрести полис страхования выезжающих за рубеж со скидкой 10%.
Полис оформляется онлайн в течение нескольких минут, документ высылается на электронную почту. Минимальная сумма покрытия составляет 30 тыс. евро. Максимальное покрытие — весь мир. Страхователь может выбрать наиболее подходящий вариант защиты и подключить дополнительные опции.
«АльфаСтрахование» гарантирует оперативную поддержку в режиме 24/7 в любой точке мира. Обратиться за помощью можно через кнопку SOS в мобильном приложении.
Минимальный пакет включает:
- транспортировку в клинику;
- амбулаторное и стационарное лечение при угрозе жизни и здоровью;
- экстренные стоматологические услуги;
- эвакуацию пострадавшего на родину;
- при трагических обстоятельствах — репатриацию тела.
Для приобретения полиса со скидкой нужно перейти на сервис подбора туристического страхования на Банки.ру, сделать расчет с учетом особенностей поездки, из предложенных вариантов выбрать «АльфаСтрахование». Стоимость полиса уже указана со скидкой.
Напоминаем, что выезжающим за рубеж страховка нужна не только для получения визы, но и главным образом на случай внезапного заболевания за границей. Можно также застраховаться от невыезда, застраховать багаж и свою ответственность за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц.