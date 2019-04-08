Собираясь в дальний путь, ты страховку не забудь

Посетители Банки.ру до 30 апреля могут воспользоваться специальным предложением от «АльфаСтрахования» и приобрести полис страхования выезжающих за рубеж со скидкой 10%.



Полис оформляется онлайн в течение нескольких минут, документ высылается на электронную почту. Минимальная сумма покрытия составляет 30 тыс. евро. Максимальное покрытие — весь мир. Страхователь может выбрать наиболее подходящий вариант защиты и подключить дополнительные опции.

«АльфаСтрахование» гарантирует оперативную поддержку в режиме 24/7 в любой точке мира. Обратиться за помощью можно через кнопку SOS в мобильном приложении.



Минимальный пакет включает:

транспортировку в клинику;

амбулаторное и стационарное лечение при угрозе жизни и здоровью;

экстренные стоматологические услуги;

эвакуацию пострадавшего на родину;

при трагических обстоятельствах — репатриацию тела.

Для приобретения полиса со скидкой нужно перейти на сервис подбора туристического страхования на Банки.ру, сделать расчет с учетом особенностей поездки, из предложенных вариантов выбрать «АльфаСтрахование». Стоимость полиса уже указана со скидкой.



Напоминаем, что выезжающим за рубеж страховка нужна не только для получения визы, но и главным образом на случай внезапного заболевания за границей. Можно также застраховаться от невыезда, застраховать багаж и свою ответственность за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц.