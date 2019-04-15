До прихода в Банки.ру Владислав Коваленко руководил контент-проектами в ИК «Фридом Финанс»

Главным редактором Банки.ру назначен Владислав Коваленко, который до этого руководил контент-проектами в ИК «Фридом Финанс».

«Наша первоочередная задача — наладить более тесное взаимодействие с подразделениями аналитики и разработки, запустить новые форматы публикаций и обновить существующие, выстроить общение с новыми сегментами аудитории, — отмечает Коваленко. — У Банки.ру сильная команда, репутация качественного профессионального СМИ, отлаженные бизнес-процессы. Развивая проект, мы будем отталкиваться от этого фундамента».

Владислав Коваленко окончил филологический факультет Российского университета дружбы народов по специальности «журналистика». В 2000—2004 годах прошел путь от корреспондента до заместителя главного редактора в журнале «Компания». В 2004—2006 годах был заместителем главного редактора в журнале «Все ясно», в 2007—2013 годах — редактором отдела — первым замом главного редактора в журнале «Секрет фирмы», в 2014—2016 годах — руководителем информационного центра РБК, в 2017—2018 годах — руководителем проекта Quote.ru, в 2018—2019 годах — руководителем контент-проектов ИК «Фридом Финанс».

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