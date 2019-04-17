Газпромбанк предлагает посетителям портала Банки.ру оформить вклад «Сбережения+» на специальных условиях. Для того чтобы открыть депозит, необходимо распечатать промокод со страницы спецпредложения и предъявить его в отделении банка.

Вклад «Сбережения+» можно открыть на индивидуальный срок, от 91 до 1 097 дней включительно. Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 15 тыс. рублей. Доходность депозита на специальных условиях, в зависимости от выбранного срока и суммы, составит от 7,1% до 7,6% годовых.

Вклад является сберегательным, дополнительные взносы и расходные операции по нему не предусмотрены.

Выплата процентов по депозитам на срок от 91 до 366 дней осуществляется в конце срока, от 367 до 731 дня — по истечении первого года хранения и в конце срока, от 732 до 1 097 дней — по истечении первого и второго года хранения и в конце срока.

Проценты по желанию клиента причисляются к сумме вклада, тем самым увеличивая его доходность, перечисляются на счет банковской карты или на текущий счет.

В рейтинге сберегательных вкладов, предлагаемых крупными российскими банками, входящими в топ-10 по величине активов, процентные ставки по данному спецпредложению занимают лидирующие позиции.

Оформить депозит «Сбережения+» на специальных условиях можно в любом отделении Газпромбанка по всей России.

«Высокие ставки для банка, входящего в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям, доступная минимальная сумма вклада, возможность выбора оптимального срока, развитая региональная сеть банка», — отмечает преимущества спецпредложения Нелли Кучихина, специалист отдела аналитики вкладов и депозитов Банки.ру.