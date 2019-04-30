Банки.ру и инвестиционная компания «Финам» запустили совместный проект для начинающих инвесторов. «Инвестиционный старт с Банки.ру» — инвестиционный конкурс для тех, кто хочет попробовать свои силы на фондовом рынке, но не знает, с чего начать.

Все участники получают стартовый капитал в 400 тыс. рублей на виртуальные счета и доступ к инструментам фондового рынка Московской биржи. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на странице проекта в период до 31 мая.

После регистрации нужно будет установить на компьютер бесплатную торговую программу по ссылкам, которые вместе с инструкцией будут отправлены на указанный при регистрации e-mail.

В период с 30 мая по 10 июня 2019 года участники конкурса смогут покупать и продавать ценные бумаги на Московской бирже. Семерых участников, которые покажут лучшие результаты по доходности, ждут ценные призы — сертификаты на акции компаний с мировым именем.

Так, призом за первое место станут пять акций «Яндекса». Участник, который займет второе место, получит 50 акций Сбербанка, обладатель третьего места — десять акций «Новатэка», четвертого — 100 акций Московской биржи, пятого — 20 акций «Роснефти», шестого — 50 акций «Газпрома», седьмого — 100 акций КамАЗа.



Итоги конкурса будут подведены 18 июня 2019 года.