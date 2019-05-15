Банки.ру приглашает на OFFICEPARTY с Хоум Кредит Банком

В офисе финансового маркетплейса Банки.ру 29 мая пройдет неформальная встреча с Хоум Кредит Банком. Повод — презентация новой дебетовой карты банка для путешественников.

Участники OFFICEPARTY Банки.ру с Хоум Кредит Банком первыми узнают об особенностях новой карты и о том, как пользоваться ею с максимальной выгодой, а также получат другую полезную информацию.

Начало мероприятия — в 18:00.



В программе:

• неформальная беседа с заместителем председателя правления Хоум Кредит Банка Артемом Алешкиным, который курирует карточный бизнес;

• презентация нового продукта и рассказ о работе Хоум Кредит Банка;

• знакомство с офисом Банки.ру;

• праздничный фуршет.

Организаторы приготовили для гостей приятные сувениры.

Предусмотрено два формата участия: личное присутствие и подключение онлайн в режиме реального времени. Зарегистрироваться можно по ссылке.



Адрес офиса Банки.ру: Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня А, 19-й этаж. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 665-52-55.

