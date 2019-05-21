С начала этого года посетители Банки.ру произвели расчет параметров кредита с помощью сервиса «Мастер подбора кредитов» (МПК) 1 млн раз. В общей сложности за полтора года существования сервиса количество обращений к нему превысило 1,5 млн.

Через портал Банки.ру банки предлагают более 2,5 тыс. вариантов кредитов. Это более 700 ипотечных программ, более 800 потребительских кредитов, 450 кредитных карт. Чтобы помочь пользователю разобраться в этом многообразии и найти оптимальную программу, которая учитывала бы его запросы и требования банков к заемщикам, Банки.ру в декабре 2017 года запустил специальный сервис. С его помощью можно, ответив на несколько вопросов, подобрать кредиты с нужными критериями с высокой вероятностью одобрения.

С начала года среднемесячное количество расчетов с помощью МПК выросло почти вдвое. Спрос на услуги «Мастера» соответствует росту кредитования, который фиксирует статистика ЦБ. Общая задолженность россиян перед банками, по данным Центробанка, выросла на 4% за тот же период. Географическое распределение запросов на расчет параметров кредита через МПК также близко к «официальному». Топ-пятерка финансово активных регионов Банки.ру совпадает с пятеркой регионов — лидеров по объему задолженности населения в соответствии со статистикой ЦБ, за исключением Свердловской области, которая в официальной статистике находится на шестой позиции, уступая место в топ-5 Тюменской области. Первое место традиционно принадлежит москвичам — на них приходится 11,2% пользователей МПК. Второе место в случае с Банки.ру занимают жители Краснодарского края.

Напомним в этой связи, что в конце апреля 2019 года ЦБ допустил снижение ключевой ставки во II—III кварталах «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом». Если регулятор решит снизить ставку, следом, скорее всего, пойдут и ставки по кредитам.