Компания «БКС» предлагает читателям Банки.ру гарантированную доходность в 11% годовых при покупке структурного продукта, основанного на акциях Сбербанка.

Спецусловия доступны для новых клиентов БКС по промокоду при оформлении заявки на портале Банки.ру.

Продукт «Пороговый на Сбербанк» представляет собой срочный внебиржевой контракт. Независимо от того, вырастут котировки акций Сбербанка или нет, инвестору обеспечивается гарантированная доходность вложений, а если к концу срока действия продукта стоимость бумаг будет выше первоначальной, то инвестор получит дополнительный доход.

Так, гарантированная доходность продукта по промокоду составляет 11% годовых (без промокода — 7%). Потенциальная доходность, предусмотренная при росте стоимости акций Сбербанка, равна 18% (без промокода — 11%). Средства инвестора возвращаются в полном объеме. Указанные условия действуют при соблюдении всех условий продукта, в том числе срока инвестирования.

В рамках специального предложения минимальная сумма вложения составляет 10 тыс. рублей (согласно базовым условиям без промокода — 300 тыс.). Максимально можно вложить 500 тыс. рублей. Срок размещения средств — шесть месяцев.

Специальные условия для посетителей Банки.ру действуют до 31 мая 2019 года.

