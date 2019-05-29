Представители ХКБ ждут вопросы от аудитории в чате, самые актуальные из которых будут заданы в ходе трансляции

Впервые в режиме онлайн на OFFICEPARTY в Банки.ру 29 мая в 18:00 мск Хоум Кредит Банк объявит о запуске нового продукта в сегменте пластиковых карт.

Для какой аудитории клиентов он окажется выгоден и каковы основные преимущества в его использовании? На эти и другие вопросы ответят топ-менеджеры банка в режиме деловой дискуссии с аудиторией маркетплейса.

Вы сможете подключиться к трансляции по ссылке.

Ведущая встречи — исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.

Представители ХКБ ждут вопросы от аудитории в чате, самые актуальные из которых будут заданы в ходе трансляции.

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