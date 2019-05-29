Представители ХКБ ждут вопросы от аудитории в чате, самые актуальные из которых будут заданы в ходе трансляции

В офисе финансового маркетплейса Банки.ру началась неформальная встреча с руководством Хоум Кредит Банка. Повод для встречи — прямое общение с клиентами и сообществом Банки.ру, а также презентация нового продукта.

Впервые OFFICEPARTY проходит в прямом эфире. Вы можете подключиться к трансляции по ссылке и первыми узнать о новом продукте. Гости OFFICEPARTY смогут оформить его после презентации.

Ведущая встречи — исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.

Топ-менеджеры ХКБ отвечают на вопросы от аудитории в чате, самые актуальные из которых задаются в ходе трансляции.

Заместитель председателя правления ХКБ Александр Антоненко заявил, что больше 40% клиентов Хоум Кредит Банка получают кредиты с помощью онлайн-технологий. Он добавил, что более 50% также гасят кредиты онлайн.

Александр Антоненко также отметил, что ситуация на рынке потребительского кредитования стимулирует игроков сдерживать выдачи необеспеченных ссуд.



Начальник управления дебетовых карт и программ лояльности Хоум Кредит Банка Георгий Сорокин представил на OFFICEPARTY новую премиальную дебетовую карту для путешественников «Польза Travel» категории Visa Signature.



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