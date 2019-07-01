Банки.ру и инвестиционная компания «Финам» вновь проводят конкурс для начинающих инвесторов. К участию в «Летнем марафоне с Банки.ру» приглашаются те, кто хочет попробовать свои силы на фондовом рынке, но не знает, с чего начать.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на странице проекта в период с 1 июля по 5 августа 2019 года. После этого нужно будет установить на компьютер торговую программу, которая предоставляется бесплатно. Ссылка для скачивания и инструкция по установке будут отправлены на электронную почту, указанную при регистрации.

Все участники получают стартовый капитал в 400 тыс. рублей на виртуальные счета и доступ к инструментам фондового рынка Московской биржи. Торговля будет доступна в период с 4 июля по 14 августа 2019 года.

Семь участников с наибольшей доходностью вложений получат ценные призы — сертификаты на акции компаний с мировым именем.

Так, наградой за первое место в конкурсе станет одна акция McDonald's. Участник, занявший второе место, получит десять акций компании «Новатэк», третье — 50 акций Сбербанка, четвертое — 50 акций «Газпрома». За пятое место полагается 100 акций Московской биржи, за шестое — десять акций General Electric Company, а за седьмое — одна акция «ЛУКОЙЛа».



Итоги конкурса будут подведены 22 августа.