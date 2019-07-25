Банки.ру представляет своим пользователям «Мастер вкладов и инвестиций». Это бесплатный сервис персонального подбора вкладов и инвестиционных инструментов.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователь заполняет анкету на сайте, где указывает цель, срок и сумму вложения средств, свой возраст и готовность к рискам. На основе полученной информации сервис формирует портфель — распределяет заданную сумму вложений по продуктам с разным уровнем риска.

Пользователь может выбрать один из двух подобранных сервисом портфелей или настроить свой. Затем на основе этого решения сервис подбирает конкретные продукты: вклады, доступные при указанной сумме и сроке, облигации и акции. Пользователь может оформить заявки на подходящие продукты.

«Мы считаем, что разумно пользоваться разными инструментами для вложения средств. Это помогает снизить возможные риски и увеличить доход. Сервис Банки.ру позволит пользователям не тратить время на просмотр огромного каталога продуктов и подобрать интересное предложение», — отмечает руководитель проекта «Инвестиции» Банки.ру Петр Руденко.

На данном этапе сервис позволяет подобрать вклады, облигации и акции. В будущем планируется расширение продуктовой линейки.

«Каждый месяц 8,5 миллиона уникальных посетителей заходят на наш сайт, чтобы получить информацию по банковским продуктам, в том числе по депозитам. Мы решили сделать этот сервис более удобным: уйти от каталогов к игровой форме. Надо лишь ответить на несколько вопросов, и мы подберем персональное предложение, — объясняет генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова. — В большей степени новый сервис предназначен для начинающих инвесторов, которые привыкли накапливать деньги на депозитах, но в силу того, что процентные ставки не растут, проявляют интерес к более доходным инструментам».