Курс создан специально для тех, кто еще никогда не занимался финансами, но очень хочет начать

Банки.ру и образовательная платформа «Красный циркуль» предлагает посетителям портала купить базовый видеокурс по финансам со скидкой 20%.



Эксклюзивное предложение действует до 31 августа.

Курс создан специально для тех, кто еще никогда не занимался финансами, но очень хочет начать. После обучения вы будете точно понимать, что такое биржа и брокер, чем отличается акция от облигации, и сможете составить свой первый инвестиционный портфель.

Курс включает:

· 10 блоков тем;

· 46 видеоуроков;

· доступ в закрытую группу для консультаций;

· 1 год доступа к сервису «Портфель из облигаций»;

· сертификат об успешном прохождении.

Для оформления скидки необходимо записаться на курс на сайте Банки.ру и ввести промокод «БАНКИРУ».