Первые стикеры Банки.ру стали появляться на дверях отделений у лидеров «Народного рейтинга»: Почта Банка, банка «Русский Стандарт» и «Зетта Страхования».

Кредитные организации и страховые компании, признанные лучшими по версии пользователей Банки.ру, могут размещать наклейки на входе в отделения, а также на своих банкоматах и терминалах.



На фирменный знак могут рассчитывать игроки, которые вошли в топ-десятку в годовом чемпионате в разделе «Народный рейтинг»: позиции за 2018 год в нем уже зафиксированы и не меняются по мере поступления новых отзывов. Список банков и страховых компаний — получателей стикеров будет обновляться ежегодно в зависимости от результатов годового чемпионата.

«Идея стикеров стала логичным продолжением концепции финансового супермаркета. Мы проанализировали поведение пользователей и заметили, что у нашей целевой аудитории есть определенные паттерны, на которые они ориентируются при бронировании отелей и посещении ресторанов. Одним из значимых факторов, влияющих на выбор пользователей, является высокая оценка качества услуг, которой поделились другие пользователи. Чтобы россиянам стало еще проще сделать свой выбор, мы решили создать физический знак качества банка на основе реальных отзывов клиентов и разместить его в привычном для современной молодежи месте — на дверях банка», — отметила директор по связям с общественностью Банки.ру Елена Бурдюгова.



Первым банком, который получил стикеры, стал Почта Банк.

«Наклейки «Топ-10 «Народного рейтинга» Банки.ру» — это отличная идея, которую оценили и мы, и наши клиенты. Сейчас стикеры красуются почти в пяти тысячах наших точек в разных городах страны. Особенно приятно, что мы стали первой финансовой организацией, которая приняла участие в этой акции. Быть в «высшей лиге» — это одновременно почетно и ответственно. Мы стремимся быть ближе к клиенту и работать с ним там, где ему удобно. «Народный рейтинг» портала Банки.ру является для нас одним из важнейших каналов обратной связи с клиентами. Мы реагируем абсолютно на все жалобы наших клиентов, реагируем максимально быстро и стараемся решить каждый вопрос так, чтобы не разочаровать клиента», — прокомментировал член правления, клиентский директор Почта Банка Павел Тулубьев.

Страховые компании также поддержали инициативу: директор по маркетингу «Зетта Страхования» Федор Стоянов вручил первые стикеры Банки.ру директорам региональных филиалов компании.



Банки и страховые компании из топ-10 «Народного рейтинга» по итогам 2018 года могут отправить запрос на получение стикеров Банки.ру на адрес: pr@banki.ru.

