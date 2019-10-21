31 октября в офисе финансового супермаркета Банки.ру состоится неформальная встреча руководства Совкомбанка с аудиторией крупнейшего банковского портала страны.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев поделится актуальными данными по росту бизнеса.

Заместитель управляющего директора Анна Камбулова презентует новую программу лояльности для держателей карт «Халва».

Об изменениях, касающихся продуктов банка, и сервисе мобильного приложения расскажут руководитель департамента клиентских впечатлений Илья Радаев, руководитель департамента рассрочек «Халвы» Александр Дворский и другие топ-менеджеры Совкомбанка.

Ведущая встречи — исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.

Участников OFFICEPARTY ждут сюрпризы, розыгрыш призов, экскурсия по офису Банки.ру, а также фуршет.

Приглашаем клиентов Совкомбанка и держателей карт рассрочки «Халва» из числа аудитории портала задать вопросы руководству кредитной организации в неформальной, дружеской атмосфере.

Начало мероприятия — 18:00.

Адрес: Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня А, 19-й этаж.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке, количество мест ограничено.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 665-52-55.