У портала Банки.ру теперь есть собственный Telegram-канал. Пользователи @finsupermarket смогут читать в удобном формате свежие новости из мира финансов и постоянные рубрики Банки.ру, а также дополнительные эксклюзивные материалы.

Для того чтобы найти канал Банки.ру в Telegram и подписаться на него, необходимо в строке поиска мессенджера вбить finsupermarket.

«Не так давно Банки.ру запустил свой канал в Telegram — @finsupermarket. Основные задачи канала: быть полезным для пользователей, рассказывать о преимуществах и подвохах различных финансовых продуктов, объяснять сложные финансовые термины и давать объективные советы по ведению бюджета», — отмечает руководитель направления маркетинга в социальных сетях Банки.ру Елизавета Михайловская.



«Рассчитываем, что пользователей мессенджера заинтересует формат подачи новостей в канале и наличие эксклюзивных прикладных материалов по финансовой грамотности, которых нет на сайте. Учитывать мнение аудитории помогут опросы, сбор комментариев и использование других возможностей мессенджера», — рассказывает эксперт Банки.ру по соцсетям.

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