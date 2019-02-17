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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 11:06 Экс-премьер Украины заявил о проверке ФБР растраты кредитов МВФ Киевом РБК 1083
- 10:14 МВФ готовит большой пакет финансовой помощи Венесуэле Прайм 1236 1
- 10:00 Handelsblatt: Россия превращается в великую IT-державу РИА Новости 1112
- 20:29 Меркель: санкции в отношении России должны вводиться согласованно РИА Новости 2457
- 19:04 Обострение торговых споров может привести к падению мирового ВВП на 0,4% ТАСС 1650
- 17:11 Глава МИД Австрии: решение о новых санкциях ЕС против РФ принято Прайм 2592
- 14:17 Россия в декабре незначительно увеличила вложения в американский госдолг РИА Новости 1351
- 12:20 Власти Крыма отказали украинскому ПриватБанку в возвращении активов Прайм 1522
- 18:00 СМИ: Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе РИА Новости 1337
- 17:22 ПриватБанк заявил, что в Гааге поддержали его иск к РФ по потере активов в Крыму Прайм 859
- 12:07 Coin ATM Radar: число биткоин-банкоматов увеличилось за три года на 720% РБК 740 3
- 11:05 Чистая прибыль британского RBS в 2018 году выросла в 2,2 раза Прайм 857
- 20:15 СМИ: финский суд отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам ТАСС 1503 1
- 17:32 Банк JP Morgan планирует протестировать собственную криптовалюту в реальных условиях Банкир.Ру 1043
- 09:18 В Болгарии раскрыли схему вывода денег из Венесуэлы РБК 1996
- 09:14 Товарооборот России и Китая в январе 2019 года вырос на 10,8% РИА Новости 742
- 22:47 В сенат США внесли законопроект о новых санкциях против России РИА Новости 4902 7
- 22:34 СМИ узнали о подготовке в США санкций против российских банков и энергетики РИА Новости 3587 2
- 21:58 Россия сделала ежегодный взнос в ООН в размере 148,4 млн долларов ТАСС 1919
- 21:26 СМИ: Бразилия платит Венесуэле за электроэнергию через банк в России ТАСС 1867
- 19:52 Минфин США не согласился с представленным ЕК списком стран с недостаточным контролем за отмыванием денег ТАСС 1681
- 18:15 Центральный банк Чили: криптовалюта не заменит традиционные деньги РБК 1458
- 14:41 В Британии изучают дела проживающих в стране 140 богатых людей, большинство из которых россияне Прайм 2681 8
- 12:57 США назвали условия снятия санкций с России РИА Новости 5664 51
- 09:21 Госдолг США достиг рекордной отметки в 22 трлн долларов РБК 1711 7
- 08:28 Долги американцев по кредитам достигли рекордных 13,5 трлн долларов РБК 1417 2
- 22:01 FT: ЕС и США подготовили новые санкции против России РИА Новости 4107 2
- 21:24 Два крупных пенсионных фонда из США инвестировали в криптовалюту РБК 2407 5
- 19:29 Мадуро: в Банке Англии заморожены 80 тонн венесуэльского золота Прайм 1633 3
- 09:06 Минфин США изучит госбанки Венесуэлы на предмет продаж бондов Прайм 1114
- 09:01 В Совфеде назвали единственную угрозу российским инвестициям в Венесуэле РИА Новости 1478 6
- 08:42 Власти Италии допустили продажу золотого запаса из-за «дыры» в бюджете РБК 1003 1
- 22:59 Еврокомиссия: евро не стал средством выравнивания экономик стран еврозоны ТАСС 3439
- 16:55 Миннефти Венесуэлы заявило о наличии у PDVSA счетов в банке РФ в течение многих лет ТАСС 1652
- 13:59 СМИ: немецкие банки пытаются смягчить последствия возможного ужесточения санкций США против РФ Reuters 1786
- 09:01 Российский экспорт в Китай превысил импорт впервые с 2000-х РБК 1166
- 08:41 Китайцы за праздники потратили втрое больше, чем киприоты заработали за год РИА Новости 1326 1
- 08:24 Венесуэла потеряла из-за санкций с 2013 года до 350 млрд долларов Banki.ru 911
- 21:06 Кабмин Италии намерен добиться пересмотра антироссийских санкций РИА Новости 4996 5
- 14:36 Опрос: большинство британцев за отсрочку выхода страны из ЕС ТАСС 1898
- 10:31 Житель Германии выиграл в лотерею 63,2 млн евро ТАСС 2559 2
- 10:00 СМИ: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк ТАСС 2591 1
- 21:45 Bloomberg узнало детали вывоза из Венесуэлы золота на 900 млн долларов РБК 8882
- 20:48 Трамп заявил о спасении экономики США Banki.ru 3859 4
- 18:21 Банки ФРГ видят риски для финсектора в случае новых санкций США против России ТАСС 3672
- 16:06 В МИД прокомментировали американские санкции против российского госдолга РИА Новости 4897
- 15:41 Россия и Таиланд обсудят взаиморасчеты в национальных валютах РИА Новости 2692 2
- 13:59 Замглавы МИД: ЕС считает целесообразным переход на расчеты с Россией в евро РИА Новости 2646
- 13:23 Член набсовета Сбербанка, экс-премьер Финляндии стал советником JP Morgan Прайм 2064
- 10:19 Moody's повысило рейтинг России до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом ТАСС 1877 2
- 22:29 Кандидат на пост главы Всемирного банка не исключил сокращение кредитования Китая ТАСС 1682
- 21:08 Суд во Франции обвинил Danske Bank в отмывании 21,6 млн евро ТАСС 1113
- 18:24 В США объявили о крупнейшем за последние десять лет слиянии банков РБК 2394 1
- 15:27 Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75% Прайм 982
- 09:24 СМИ: глава Минфина США может выступить в комитете палаты представителей по «Русалу» ТАСС 1059