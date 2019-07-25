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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 22:57 В Минске считают, что вводить единую валюту в Союзном государстве пока нет необходимости ТАСС 3382 8
- 17:04 Национальная валюта Грузии обновила исторический рекорд обесценивания ТАСС 2256 2
- 16:31 Банк Турции резко снизил ключевую ставку после отставки его главы РБК 2058 1
- 15:29 ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0% Прайм 1241
- 12:21 МВФ: Украина, Болгария, Латвия и Польша к 2050 году потеряют треть рабочей силы ТАСС 1401 4
- 08:29 Египет получит последний транш от МВФ в размере 2 млрд долларов РИА Новости 771
- 19:55 Абхазия вернула России около 1,5 млрд рублей долга РИА Новости 1911 4
- 16:22 В США Facebook оштрафовали на 5 млрд долларов РИА Новости 2148 4
- 16:10 Министр финансов Великобритании Хаммонд подал в отставку Banki.ru 1380
- 14:01 ЕИБ планирует увеличить кредитный портфель в Белоруссии до 1 млрд евро ТАСС 793
- 13:01 Экс-министр экономики Франции ограблен на 55 тыс. евро РИА Новости 980 1
- 12:40 В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты РИА Новости 5791 8
- 11:47 Основатель крупнейшего банка Грузии TBC Bank обвиняется в отмывании 16,75 млн долларов ТАСС 953
- 10:49 Чистый убыток Deutsche Bank в первом полугодии составил 2,9 млрд евро Прайм 916 5
- 09:44 Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 39 млрд долларов РБК 896 3
- 08:26 Минюст США начал расследование в отношении онлайн-платформ РИА Новости 755 1
- 16:16 МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год Прайм 1217
- 13:06 Суд Киева постановил взыскать с России 1,1 млрд долларов за крымские активы Ощадбанка ТАСС 1070 2
- 08:21 Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу РИА Новости 660
- 15:47 UniCredit может сократить до 10 тыс. сотрудников в рамках новой стратегии Прайм 2037
- 11:14 Российские роботы будут работать в одном из банков Омана Banki.ru 1011 1
- 09:04 Fitch сохранило рейтинг Германии на уровне «AAA» Прайм 728
- 08:20 В Шанхае открылась Китайская фондовая биржа для технологических компаний РИА Новости 822
- 21:54 В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере 7 млн долларов ТАСС 2821 2
- 18:43 Греция намерена с помощью реформ достичь согласованных с кредиторами целей ТАСС 1468 2
- 17:26 Британский глава Минфина намерен уйти в отставку до смены премьера ТАСС 1591
- 10:38 ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16% ТАСС 1940
- 22:33 Трамп: власти США успешно решат вопрос о повышении потолка госдолга ТАСС 2447 6
- 22:01 СМИ: ЕЦБ планирует возобновить программу покупки гособлигаций к ноябрю Прайм 1836
- 18:46 Чистая прибыль Morgan Stanley в первом полугодии снизилась на 9% Прайм 1311
- 16:43 Парламент Британии принял поправку, призванную не допустить Brexit без сделки ТАСС 1441
- 15:02 Нацбанк Украины снизил ставку и улучшил прогноз роста экономики страны Прайм 1547
- 08:26 СМИ: Brexit без сделки обернется в 2020 году рецессией и падением британской экономики ТАСС 717
- 22:16 ФРС: экономика США растет умеренными темпами Прайм 1562 1
- 11:08 МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП ТАСС 1887 8
- 09:10 СМИ: в Венесуэле обсуждают подключение к российской системе межбанковских платежей Banki.ru 1467 4
- 08:40 Центробанки ЕАЭС намерены согласовывать валютную политику Banki.ru 1067 1
- 08:36 Россия в мае сократила вложения в американские госбумаги почти до 12 млрд долларов ТАСС 2156 5
- 21:33 Fitch прогнозирует лишь одно снижение ставки ФРС США в 2019 году Banki.ru 1469
- 18:23 Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ ТАСС 1413 2
- 08:36 В Минфине США серьезно обеспокоены криптовалютой Facebook ТАСС 1027 1
- 08:23 Мнучин: Минфин и конгресс США близки к договоренности по повышению потолка госдолга ТАСС 903 2
- 17:12 Банк Англии представил новую 50-фунтовую банкноту с портретом математика Алана Тьюринга ТАСС 1170
- 12:28 СМИ: британские банки получили за полгода штрафов на 400 млн долларов ТАСС 677
- 10:41 Трамп считает экономику США успешной вопреки политике ФРС ТАСС 699
- 08:12 Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3% ТАСС 509
- 10:47 Минфин США попросил конгресс поднять потолок госдолга до августа ТАСС 1950
- 19:57 Fitch не считает вероятными санкции США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах ТАСС 2541 4
- 11:44 Госдеп: структурные проблемы и санкции сдерживают инвестиции в Россию ТАСС 2252 3
- 10:11 Сотрудники Google слушают записи пользователей голосовых помощников ТАСС 1674 2
- 09:54 Трамп: криптовалюты ненадежны ТАСС 1105
- 09:12 Палата представителей США одобрила поправку о новых санкциях в отношении России ТАСС 1849 6
- 10:43 Глава Минфина США призвал американские компании продолжать торговлю с Huawei ТАСС 1193
- 10:10 На шоссе в США прошел «дождь из денег» РИА Новости 1915