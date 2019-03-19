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Мировые новости
Последние новости в мире, обзор событий за неделю
- 11:42 The Economist назвал самые дорогие и дешевые города мира РБК 1165 2
- 08:37 NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более 2 млрд долларов ТАСС 750 1
- 13:57 Австралия ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе RNS 1991 16
- 13:37 Fitch подтвердило Международному банку экономического сотрудничества рейтинг «BBB-» Banki.ru 671
- 09:59 Министр нефти Венесуэлы в начале апреля посетит Москву и встретится с Новаком ТАСС 398
- 08:42 Россия сократила вложения в гособлигации США до 13,18 млрд долларов РИА Новости 747
- 08:29 Дерипаска считает невозможным улучшение отношений России и США из-за санкций Прайм 629 3
- 21:01 Глава Минэнерго Саудовской Аравии: возможные новые санкции США против РФ отразятся на всем мире Прайм 2571 2
- 18:14 Эксперт: Рим выйдет из ЕС вслед за Лондоном Прайм 2924 5
- 16:29 СМИ: США находятся на грани банкротства Прайм 4378 19
- 11:34 В Белоруссии выросли розничные цены на топливо Прайм 1421 2
- 11:03 СМИ: неизвестные облили краской стены Министерства экономики и развития Греции ТАСС 788
- 20:10 МВФ заблокировал перевод 500 млн долларов для Украины Вести 7202 22
- 18:12 Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+ в Баку Прайм 2106 2
- 17:03 СМИ: порядка 40 подозрительных компаний были клиентами банка Nordea в Финляндии ТАСС 2194
- 16:01 Опрос: население стран Балтии против расширения антироссийских санкций ЕС ТАСС 2364 17
- 13:17 В Венесуэле заявили, что 8 тонн золота из Центробанка перевезли в Уганду ТАСС 2137 12
- 22:45 МИД пообещал «практический ответ» России на новые санкции США и Канады Banki.ru 3344 9
- 20:57 Дерипаска подал в суд на Минфин США ТАСС 1320 9
- 20:14 Главы «Роснефти», ВТБ и Газпромбанка оказались в санкционном списке Канады ТАСС 5078 6
- 20:06 США ввели санкции против еще ряда граждан и организаций в России Banki.ru 1962 4
- 18:35 Депутаты Европарламента попросили ввести санкции против Рубена Варданяна РБК 1696 3
- 10:57 Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России ТАСС 808 4
- 09:03 Власти Китая с 1 апреля снизят ставки по НДС ТАСС 3748 46
- 08:59 Министр финансов США не смог на слушаниях в конгрессе указать размер госдолга страны ТАСС 1265 14
- 08:53 Китай утвердил новый закон об иностранных инвестициях ТАСС 788 2
- 08:49 СМИ сообщили о планах США наказать Visa и Mastercard из-за Венесуэлы РБК 1190 3
- 22:57 Замминистра финансов США стал единственным кандидатом на пост главы Всемирного банка ТАСС 1619
- 21:53 Инфляция в Венесуэле за год составила 2 296 000% Прайм 1023
- 21:38 Парламент Великобритании проголосовал за продление срока Brexit Прайм 1033 4
- 14:21 Минфин США рассказал о выборе из двух вариантов «Кремлевского доклада» РБК 1114 2
- 10:14 Гонконг провел валютные интервенции на 500 млн долларов для стабилизации курса нацвалюты ТАСС 708
- 10:04 В Госстате Китая заявили, что экономика страны преодолеет тенденцию к спаду ТАСС 525 2
- 09:49 Минюст США признал, что сверялся с Forbes, составляя «список олигархов» РИА Новости 569
- 09:36 Центробанк Китая укрепил обменный курс юаня до 6,7009 за доллар ТАСС 627
- 17:00 Минфин Великобритании ухудшил прогноз роста ВВП в 2019 году ТАСС 578
- 09:35 В Венесуэле нормализовали ситуацию с электронными платежами после блэкаута РИА Новости 901
- 08:47 Аналитики заметили «венесуэльский след» в сделках с госдолгом России РБК 1402 1
- 08:13 Конгресс США поручил разведке собрать данные о финансах Путина РБК 1658 16
- 22:48 В Британии отвергли соглашение с ЕС по Brexit РИА Новости 2006 1
- 19:38 Минфин США заявил, что будет следить за выполнением «Русалом» условий снятия санкций ТАСС 893
- 17:00 Евросоюз внес десять государств в список офшоров РИА Новости 1271
- 16:42 СМИ: банк RBS выпустит карту с возможностью оплаты по отпечатку пальца ТАСС 968 1
- 15:38 Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером ТАСС 2158 14
- 10:15 Госсекретарь США обвинил «Роснефть» в покупке нефти у PDVSA ТАСС 995 1
- 08:42 СМИ узнали о частичном прекращении добычи нефти в Венесуэле РБК 702
- 22:56 Нью-Йорк вновь возглавил рейтинг глобальных финансовых центров ТАСС 5657 1
- 14:17 Moody's продлило статус «на пересмотре с возможностью понижения» по рейтингам VTB Capital Banki.ru 1064
- 12:10 S&P повысило рейтинг Международного инвестиционного банка до «A-» Banki.ru 1215
- 19:21 МИД Британии: отклонение парламентом сделки с ЕС может остановить Brexit ТАСС 1703 1
- 16:04 Глава ЦБ КНР исключил использование курса юаня для ведения торговой войны РИА Новости 1167
- 15:14 «Дочка» венесуэльской PDVSA Citgo намерена получить кредит на 1,2 млрд долларов Прайм 1112
- 14:13 S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «ВВВ-» Прайм 985
- 11:06 Глава ЦБ Китая: юань станет весьма привлекательной валютой для инвесторов Прайм 1665 3
- 10:17 Юристы Варданяна потребовали от мальтийского СМИ удалить статью об офшорах «Тройки Диалог» РБК 1519 4