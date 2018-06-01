Правительство Венесуэлы ввело запрет на импорт майнинг-оборудования, включая некоторые виды графических карт, компьютеров и ASIC-майнеров.

Майнинг биткоинов в Венесуэле обходится дешевле всего в мире: около 530 долларов за один BTC. Именно поэтому столица страны Каракас превратилась в крупный майнинговый центр, сообщает Банкир.Ру со ссылкой на Coinlife.

Некоторые компании, специализирующиеся на доставке грузов, уже внесли в свои документы коррективы и предупреждают потенциальных покупателей, что провозить оборудование для майнинга через венесуэльскую таможню запрещено.