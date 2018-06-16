Центральный банк Кипра 14 июня разослал коммерческим банкам острова циркуляр, анонсирующий новые жесткие требования к деловым отношениям с иностранными компаниями, сообщил российский юрист и подтвердил РБК кипрский консультант. Как и сообщалось ранее (но не подтверждалось самим кипрским ЦБ), местные банки должны будут идентифицировать среди своих клиентов компании-пустышки, не ведущие реальной деятельности, и прекратить с ними отношения (и не вступать в новые).

Документ разместил у себя в Facebook юрист Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group (консультирует клиентов, в том числе российских, по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях). Он же в начале июня первым рассказал о предписании кипрским банкам закрыть счета всех офшорных компаний — компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова. Факт издания Центробанком Кипра циркуляра, датированного 14 июня, по вопросу «Компаний-пустышек и компаний, зарегистрированных в налоговых гаванях» (Shell Companies and Letter box companies) подтвердил РБК Костас Деметриадес, управляющий директор кипрского консалтингового бутика B2B Lateral Thinking Solutions, в том числе работающего с российскими клиентами.

Вокруг этого циркуляра возникла неопределенность, после того как представитель кипрского ЦБ опроверг 12 июня «Ведомостям» существование каких-либо специальных предписаний по закрытию счетов офшорных компаний. «ЦБ Кипра выпустил этот циркуляр 14 июня. До этого никаких других циркуляров не было», — говорит Деметриадес. Пресс-служба Центробанка Кипра не ответила на запрос РБК.

Документ адресован менеджерам по соблюдению антиотмывочных практик всех кредитных организаций Кипра. В нем ЦБ информирует банки о предстоящем пересмотре Директивы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма: в нее будут включены официальное определение и критерии компаний-пустышек (shell companies). К ним будут относиться юридические лица, которые характеризуются хотя бы одним из четырех признаков: компания не имеет физического присутствия в стране регистрации (только почтовый адрес); у компании нет установленной экономической деятельности, нет или почти нет «самостоятельной экономической ценности»; она зарегистрирована в юрисдикции, где компании не обязаны подавать регуляторам финансовую отчетность, проверенную независимым аудитором; компания является налоговым резидентом в юрисдикции, признанной «налоговым оазисом».