Более 90 подозреваемых в мошенничестве в сфере электронной коммерции было арестовано в период с 4 по 15 июня в рамках операции EComm 2018, проведенной при поддержке Европейского центра киберпреступности (EC3) и 28 стран ЕС, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Арестованные подозреваются более чем в 20 тыс. мошеннических операций с кредитными карточками, объем которых превышает 8 млн евро. За 11 дней полиция провела обыски в 200 домах и конфисковала электронные устройства, данные по банковским картам, деньги и наркотики.

По сведениям Европола, около 80% мошенничеств с картами проводится онлайн. Злоумышленники создают поддельные страницы магазинов в социальных сетях, крадут данные банковских карт и осуществляют дорогостоящие покупки с их использованием или перепродают данные через Даркнет. Больше всего от онлайн-мошенничества страдают банки и ретейл, потери которых составляют до 1 млрд евро по всему миру в течение года, сообщает Европол.

В ходе операции EComm 2018 к правоохранительным органам присоединились почти 200 частных партнеров, среди которых ретейлеры, финансовые учреждения, логистические компании и другие.