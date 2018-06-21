Европейские кредиторы в четверг одобрят выделение последнего транша финансовой помощи Греции в размере 11,7—21,7 млрд евро в рамках третьей программы помощи. Об этом сообщается в документе рабочей группы Еврогруппы, подготовленном к встрече министров финансов еврозоны в Люксембурге, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Из выделенной суммы приблизительно 5,5 млрд евро будут использованы для погашения долга Греции, а оставшаяся сумма в 6,2—16,2 млрд предназначена для создания денежного буфера, который понадобится стране после выхода из программы в августе. Окончательные суммы будут обсуждаться Еврогруппой на заседании. Также будет принято решение об использовании оставшихся 40 млрд евро из 86-миллиардной программы для Греции.

Политики обсудят вопрос о продлении на 15 лет сроков погашения по греческим кредитам и льготных периодов. В рабочем документе подчеркивается, что меры по облегчению бремени задолженности «должны содержать стимулы для обеспечения, сильного и непрерывного осуществления» Грецией реформ.

Перед началом заседания Еврогруппы стало известно, что Греция выполнила все 88 необходимых условий для завершения четвертого обзора по реализации программы.

20 августа 2018 года Афины должны завершить программу финансовой помощи, которая стартовала в 2015 году. С 2010 года Греция участвует уже в третьей программе и получила кредитование на общую сумму более 300 млрд евро со сроками погашения займов после 2034 года.