Трейдеры подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) несколько официальных жалоб на крупную американскую биржу Coinbase. По документам, которые попали в редакцию издания Mashable, клиенты обвиняют торговую площадку в мошенничестве.

Один из пользователей подал жалобу финансовому регулятору еще в январе 2018 года. Он сказал, что в декабре 2017 года отправил 17 тыс. долларов с одного аккаунта на другой, деньги так и не пришли. Клиент обращался в службу поддержки платформы семь раз. Каждый раз ему отвечали, что на данный момент ничем не могут помочь, и просили обратиться позже.

По словам другого трейдера, он потерял 5 тыс. долларов из-за ошибки в системе торговой площадки. Пользователи считают, что Coinbase намеренно задерживает их средства для того, чтобы инвестировать в другие проекты.

«Coinbase владеет моими средствами, 21 тыс. долларов, с 30 августа 2017 года. По сути, в тот момент они просто украли мои деньги. Они не дают никакого шанса связаться с ними по телефону и игнорируют все мои попытки решить этот вопрос», — утверждает еще один клиент биржи.

С начала марта против торговой площадки было подано два коллективных иска. В одном из них Coinbase обвинили в инсайдерской торговле, в другом — в нарушении законов о невостребованном имуществе и недобросовестной конкуренции.