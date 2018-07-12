Прямые иностранные инвестиции в экономику США сократились в 2017 году на 32% по сравнению с предыдущим годом, или 120 млрд долларов. Об этом сообщило в среду бюро экономического анализа Министерства торговли США.

«Прямые вложения иностранных инвесторов в США составили в 2017 году, согласно предварительным оценкам, 259,6 млрд долларов. Это на 32% меньше по сравнению с 379,7 млрд, которые были вложены в 2016 году. И это ниже среднего показателя по 2014—2016 годам — 359,9 млрд долларов», — отмечается в распространенном заявлении.

На долю приобретения американских компаний приходится 97,5% всех инвестиций, или 253,2 млрд долларов, указал Минторг.



«Самым крупным инвестором в прошлом году была Канада — 66,2 млрд долларов, за ней следуют Великобритания — 40,9 млрд, Япония — 34 млрд, Франция — 23,1 млрд долларов. На долю европейских стран приходится 40% инвестиций», — уточняется в заявлении.

