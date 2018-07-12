Крупнейший банк Японии Mitsubishi UFJ Financial приостановит все торговые операции с Ираном до 4 ноября 2018 года из-за санкций США против Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на письмо, разосланное клиентам от имени банка.

Япония является одним из крупнейших покупателей иранской нефти, а MUFG Bank обрабатывает основную часть этого импорта. Банк дал 180 дней на сворачивание всех операций с Ираном.

В 2014 году MUFG Bank был оштрафован на сотни миллионов долларов за введение в заблуждение регуляторов США в отношении своих сделок со странами, находящимися под санкциями, включая Иран.

Банковское подразделение Mizuho Financial Group сообщило позже в четверг, что оно предпримет те же действия.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Штаты из иранской сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), и распорядился повторно ввести санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках соглашения.



Ряд международных банков и компаний, включая энергетического гиганта Total, объявили, что не могут продолжать сотрудничество с Ираном после возобновления санкций США.