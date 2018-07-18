Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2% в июне с 1,9% в мае. Таковы окончательные данные европейского статистического агентства Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. В ЕС годовая инфляция в июне осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем, составив 2%.

Годом ранее инфляция достигала 1,3% в еврозоне и 1,5% в ЕС.

Самый низкий уровень годовой инфляции был зарегистрирован в Ирландии (0,7%), Греции (1%) и Дании (1,1%), в то время как самый высокий — в Румынии (4,7%), Эстонии (3,9%) и Венгрии (3,2%).

Европейская комиссия прогнозирует, что инфляция в еврозоне в 2018 и 2019 годах останется на уровне 1,7% (прогноз был повышен на 0,2 и 0,1 процентного пункта соответственно). В ЕС потребительские цены, как ожидается, вырастут в 2018 году на 1,9% (прогноз повышен на 0,2 п. п.) с последующим снижением до 1,8% в 2019-м (без изменений).