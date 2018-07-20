Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обошлась Финляндии, по предварительным данным, в более чем 4 млн евро. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на финское МВД. Из этой суммы около 2,7 млн евро пришлось на МВД. Они пойдут на выплаты сотрудникам полиции и пограничной службы. Сотрудники Оборонительных сил получат около 400 тыс. евро.

Еще около 1 млн евро пришлось на Министерство иностранных дел страны. Большая часть этих средств потрачена на аренду дворца «Финляндия» и организацию работы в нем. «МИД также оплатил часть аэропортовых сборов и компенсировал расходы на передвижение президентов. Это стоило 150 тысяч евро», — сказал начальник пресс-службы МИДа Веса Хяккинен.

Около 250 тыс. евро должна оплатить канцелярия президента Финляндии. В эту сумму в том числе вошло размещение делегации США в отеле и самого американского президента в гостевом доме.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о реакции в США на саммит двух лидеров. По его словам, в Москве не ждали настолько жестокого неприятия результатов встречи. Саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Оба президента положительно оценили результаты встречи.