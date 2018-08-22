Выход Великобритании из Европейского союза в марте следующего года повредит экономике Шотландии и остальной части Соединенного Королевства. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен во время пресс-конференции по дефициту бюджета.

Она также сказала, что не будет блокировать новый референдум по вопросу Brexit, если он будет обсуждаться.

«Brexit — реальная и настоящая опасность для Шотландии и Великобритании», — цитирует ее слова Reuters.

На прошлой неделе шотландцы провели митинг в Эдинбурге, столице Шотландии, с призывом провести второе голосование по членству Соединенного Королевства в Евросоюзе. Согласно опросу YouGov, 45% избирателей поддерживают проведение нового референдума по заключительной сделке Brexit.