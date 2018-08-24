Итальянский банк UniCredit нанял советника для переговоров о возможном слиянии с французским банком Societe Generale. Диалог между кредиторами об изучении возможностей интеграции продолжается. Об этом сообщила итальянская финансовая газета MF, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Согласно информации издания, советником UniCredit был назначен бывший генеральный директор Societe Generale Даниэль Бутон, который сейчас работает в Rothschild & Co. В свою очередь, французский банк обратился к JPMorgan Chase & Co.

На фоне слухов о возможном слиянии финучреждений акции обоих банков выросли. Так, бумаги UniCredit увеличились в цене на 1,3%, а Societe Generale — поднялись на 1,5%, сообщает Bloomberg. Представители кредитных организаций отказались от комментариев.

Бутон ранее был генеральным директором Societe Generale, но в 2009 году подал в отставку после скандала с трейдером банка, из-за махинаций которого Societe Generale потерпел серьезные убытки.

Исполнительный директор UniCredit Жан-Пьер Мустье также является бывшим менеджером Societe Generale. Именно его назначение на эту должность два года назад стало поводом для спекуляций о возможном объединении этих банков.

